В Госдуме напомнили про льготы для дачников-пенсионеров

Российское законодательство предусматривает льготы для пенсионеров, которые ведут дачное хозяйство. Об этом рассказал в четверг, 31 июля, депутат Государственной думы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Как пояснил парламентарий в интервью RT, претендовать на существенные налоговые послабления может каждый российский пенсионер вне зависимости от вида пенсии и региона проживания.

Если площадь земельного участка пенсионера не превышает шести соток, тогда платить земельный налог вообще не нужно, заявил Чаплин. В случае превышения указанной площади налог рассчитывается только на превышающую часть. Соответственно, если пенсионер имеет участок в десять соток, налогом обложат только четыре сотки.

Кроме того, для пенсионеров-дачников действуют льготы по налогу на имущество. Представитель этой категории населения может добиться освобождения от налога за один объект имущества каждого вида: за дом, гараж, баню или хозяйственную постройку площадью до 50 квадратных метров.

Никита Чаплин предупредил, что для получения льгот пенсионерам необходимо подать соответствующее заявление в налоговую инспекцию.

Ранее член думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский заявил, что публикации ряда средств массовой информации о том, что в России начнут штрафовать за установку глухих заборов между дачными участками, не соответствуют действительности. Такие санкции не предусмотрены ни на федеральном, ни на региональном уровне.

Федеральная налоговая служба объяснила, когда за теплицы, бани, сараи и иные хозяйственные постройки на дачных участках придется платить налог на имущество физических лиц. Например, налог не будут взимать даже с объекта, зарегистрированного в ЕГРН, если его площадь не превышает 50 квадратных метров.