Любовник Дибровой хочет отобрать у жены шестерых детей

36-летнюю жену телеведущего Дмитрия Диброва заподозрили в измене. По слухам, Полина Диброва уже полгода тайно встречается с другом семьи, бизнесменом Романом Товстиком. В близком кругу шепчутся, будто влюбленные сняли дом по соседству с особняком Дибровых и прямо под носом у своих вторых половинок предавались утехам.

Сообщается, что первой об изменах узнала жена Романа Елена. Мужчина якобы так увлекся Полиной, что решил уйти из семьи. И это при том, что у него шестеро детей, младшему из которых всего год. Пикантности ситуации добавляет то, что Полина и Елена были подругами. Теперь знакомые утверждают, будто обманутая женщина буквально сходит с ума из-за предательства любимых людей.

А сейчас стало известно, что якобы предполагаемый любовник Полины Дибровой не только подал на развод с женой, но и намерен отобрать у нее шестерых детей. Это "Светский хроник" обнаружил в Сети два судебных иска. Так, Роман Товстик 21 июля направил бумаги на расторжение брака, а 25 числа инициировал спор о месте жительства детей.

Примечательно, что разводиться предприниматель будет в мировом суде. Это значит, что делить совместно нажитое миллиардное имущество в этом судебном процессе он не собирается.