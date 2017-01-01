Владимиру Путину подарили слонов

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит, прибывший в Россию, сделал российскому лидеру Владимиру Путину необычный подарок — пару слонов. Презент приурочен к 65-летию установления дипломатических отношений между двумя государствами.

Как подчеркнул Тхонглун Сисулит выбор подарка неслучаен — слоны являются символом Лаоса и олицетворяют собой мир и благополучие.

Владимир Путин отреагировал на сообщение о таком подарке с улыбкой: "В хозяйстве пригодятся". Российский лидер поблагодарил президента Лаоса.

"Известия" уточняют, что слоны из Лаоса будут размещены в Санкт-Петербургском зоопарке.

Российскому президенту не в первый раз дарят животных. Лидер КНДР Ким Чен Ын передал Владимиру Путину собак породы пхунсан. Как уточнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, перевезенные в Россию животные "прекрасно себя чувствуют" и "живут с Путиным".

В 2023 году Владимир Путин получил в подарок от своего киргизского коллеги Садыра Жапарова коня и юрту. Это оказалась уже третья лошадь, которую президенту России подарили в Кыргызстане: такие подарки он получал также в 2017 и 2019 годах.