Молдавия намерена "избавиться от российской армии" в Приднестровье. Такое заявление сделала в четверг, 31 июля, молдавский президент Майя Санду.

Говоря про пятилетний перерыв в переговорах по приднестровскому урегулированию, политик заявила, что возобновлению диалога мешает присутствие российских миротворцев на территории Приднестровской Молдавской Республики.

По утверждению Санду, которую цитирует "Ньюсмейкер", "главный вопрос — как мы сможем избавиться от российской армии мирным путем". Если будет найден ответ на этот вопрос, "появится и геополитическое окно возможностей", заявила президент Молдавии.

Также Санду попыталась привязать приднестровское урегулирование к ситуации на Украине: "Если будут реальные мирные переговоры на Украине, то тогда, может быть, и для нас откроется окно возможностей для того, чтобы поставить и решить этот вопрос о выводе российской армии с нашей территории".

Ранее российский посол в Молдавии Олег Озеров предупредил, что вывод миротворческого контингента с территории ПМР возможен только при появлении прогресса в переговорах в по урегулированию конфликта в этом регионе. По словам дипломата, "если вынуть краеугольный камень из этого процесса", ничего хорошего не выйдет.

Российская Служба внешней разведки отмечала, что Североатлантический альянс активно готовится задействовать Молдавию в вероятном вооруженном конфликте с Россией, вынуждая Кишинев переходить на натовские концепции ведения войны. ВС Молдавии наводняют военными инструкторами из государств НАТО.