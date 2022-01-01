Патрушев сообщил о решении Запада легализовать пиратов

Страны Запада обсуждают возможность легализации пиратства. Планируется возродить практику выдачи каперских свидетельств, заявил помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев.

Патрушев подчеркнул, что это означает, фактически, санкционированное на государственном уровне пиратство. Эту угрозу нельзя недооценивать, отметил глава Морской коллегии, выступая на заседании Совета по стратегическому развитию Военно-морского флота, передает ТАСС.

США уже пытались возродить эту практику в 2022 году. Тогда республиканцы подготовили законопроект, который содержал требование к президенту США Джо Байдену выдавать каперские грамоты, которые американцы использовали во время войны 1812 года для конфискации частной собственности от имени Правительства США. Такой документ представляет собой выданное правительством разрешение на нападение и захват неприятельских торговых судов.