Дмитрий Хрусталев после пьяного дебоша оказался в полиции

Востребованного артиста и шоумена Дмитрия Хрусталева обвинили в пьяном дебоше. Сообщается, что артист начал буянить еще в аэропорту. На него пожаловались другие пассажиры. У выхода на посадку ведущий едва стоял на ногах, а поднявшись на борт самолета авиакомпании "Россия", следовавшего из Калининграда в Москву, устроил настоящий дебош: он ругался матом и хамил стюардессам. В результате его вывели из самолета.

В близком окружении рассказали, что после скандала Дмитрий Хрусталев какое-то время провел в полиции, а сейчас находится дома. Как выяснилось, шоумен вел программу "Голосящий КиВиН", после которой состоялся банкет. Затем был самолет. Однако именно в этот день наблюдались проблемы в работе "Аэрофлота", и многие артисты сильно задержались в аэропорту.

"Переполненный бизнес-зал, люди лежали даже на полу, воздуха не хватало… Все 18 команд улетали в этот день. Митя мало того, что не совсем успел прийти в себя после банкета, так еще и в духоте находился, вот его и развезло", - объяснил человек, близко знакомый с ситуацией.

По его словам, в результате Дмитрий Хрусталев и стал агрессивно вести себя в самолете. "После всего произошедшего, когда его сняли с рейса, он 40 минут просидел в комнате полиции. Потом улетел в Москву, в этот же день. Чувствует он себя вполне нормально, ну а с кем не бывает", - рассказали в близком окружении артиста Starhit.