Путин обсудил с президентом Лаоса торгово-экономическое сотрудничество

Владимир Путин сегодня провел в Кремле переговоры со своим лаосским коллегой Тхонглуном Сисулитом, который прибыл в Россию с официальным визитом. Вначале президенты пообщались один на один, затем к ним присоединились делегации двух стран.

Лидеры обсудили торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество Москвы и Вьентьяна, а также обменялись мнениями по основным темам региональной и глобальной повестки.

По итогам переговоров был подписан ряд двусторонних документов. Приветствуя гостя, Владимир Путин отметил, что Тхонглун Сисулит окончил Петербургский педагогический институт, прекрасно знает Россию, а в этом году во время празднования 80-летия Победы по Красной площади прошёл парадный расчёт лаосских вооружённых сил.