В Магаданской области завершается промышленный лов лосося. Рыбоперерабатывающие предприятия региона сейчас работают в усиленном режиме, принимая тонны красной рыбы. Лосось разделывают и замораживают. Все для того, чтобы затем в течение года после путины готовить из него различную продукцию: копчёную, солёную рыбу, красную икру, а также пельмени и сосиски из лосося. И после - поставлять в разные города России.

В заливе Шелехова вода буквально бурлит. Из Охотского моря горбуша целыми косяками спешит на нерест в магаданские реки. Беспокойное время и у чаек - рыбы столько, что за ней не уследишь. Рыбаки трудятся без выходных. Нерест горбуши подходит к концу. А с ним и разрешённый промышленный вылов. А он в этом году убедительный - только на одном Ольском участке поймали больше 170 тонн лосося. При квоте в 210.

Грузовики делают несколько рейсов в день. Тонны красной рыбы везут прямо с промыслового участка на переработку. Во время путины на рыбоперерабатывающих предприятиях Магадана перерывов нет. Лосось нужно максимально быстро очистить, промыть, разделать. Технология отточена до мелочей.

"Слаженная работа. Каждый человек — это звено одной цепи. То есть важно, чтобы каждый человек стоял на своём месте", - отметил Алексей Журавлёв, начальник инженерно-технической службы рыбоперерабатывающего предприятия.

В день на предприятие поступает до 15 тонн рыбы. Двухэтапная заморозка - сначала "быстрая" при минус 38, затем долгосрочная - при минус 18 - сохраняет качество рыбы при длительном хранении. Эти заготовки на протяжении всего года будут отправлять в цеха для копчения, засолки, изготовления нарезок и производства полуфабрикатов.

"Качество рыбы хорошее. Оборудование работает без сбоев. Все службы хорошо провели подготовку к нашему промывочному сезону, к нашей путине, и поэтому, я думаю, у северян будет очень хорошая вкусная рыба", - сказал Пётр Голубовский, директор по развитию рыбодобывающей компании.

Икру же обработают прямо сейчас. По традиционной технологии. "Сюда нам на завод привозят икру промытую, в контейнерах. Мы ее здесь взвешиваем, промываем ещё раз и отправляем на посол", - говорит Лариса Волкова, мастер цеха рыбоперерабатывающего предприятия.

А после жителям всех регионов страны, ну и магаданцам, конечно. Путина этого года, по словам работников отрасли, превзошла ожидания - рыбакам несколько раз увеличивали квоты. Скоро в реки региона пойдёт кижуч. К вылову в промысловых объемах он запрещён, а вот любители уже во всеоружии.