Бастрыкину доложили о новых преступлениях украинских националистов

Следственный комитет установил новые факты преступлений украинских националистов в Донбассе. Об этом доложили главе ведомства Александру Бастрыкину на оперативном совещании в Мариуполе.

Так, закончено расследование в отношении бойца запрещенного в наше стране "Азова"*, который в марте 22 года произвел прицельный обстрел из миномета жилых домов, гражданских и социальных объектов села Бердянское.

Расследуются дела еще дух "азовцев"*, которые причастны к убийству мирных жителей. Также за последние две недели установлены личности и заочно предъявлены обвинения в наемничестве 18 выходцам из Ирландии, Кипра, Грузии, Колумбии и Канады.

По завершении совещания Александр Бастрыкин вручил ведомственные награды сотрудникам СКР за высокий профессионализм и добросовестное выполнение служебных обязанностей.

* организация, признанная террористической и запрещенная в России