Минобрнауки опровергло фейк о запрете хранить книги иноагентов в студенческих общежитиях

Министерство высшего образования и науки России не издавало никаких запретов относительно хранения книг иностранных агентов в студенческих общежитиях. Об этом заявили в четверг, 31 июля, в пресс-службе ведомства.

Речь идет о появившемся в интернете скане документа, авторство которого приписывают главе департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Минобрнауки. В этой бумаге говорилось, что студентам воспрещается держать в общежитиях книги иностранных агентов Бориса Акунина* и Дмитрия Быкова*.

Министерство призвало ориентироваться строго на официальные источники информации и не участвовать в распространении подложных документов, сообщает "Интерфакс".

Ранее в Госсовете Крыма решили внести в Госдуму инициативу о запрете публично использовать произведения иноагентов и иностранцев, отличившихся враждебными действиями и заявлениями против России. Спикер крымского парламента Владимир Константинов призвал "предать забвению" людей, которые "перечеркнули всё то, за что мы их любили".

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил слухи о том, что в стране появятся черные списки артистов, которым якобы запретят выступать на российской территории. Позиция отдельных артистов по СВО может вызвать неприятие у организаторов мероприятий, но это не имеет отношения к Кремлю.

* лицо, признанное иностранным агентом и внесенное в соответствующий реестр