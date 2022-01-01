Российские хакеры из групп KillNet и Beregini выяснили, кто ответственен за удар по цифровым системам России, нанесенный 29 и 30 июля. Это украинская группировка Hacken, которую поддержали французские хакеры из Anonymous. Курировали всю операцию британская MI6 и американское ЦРУ.

Компания Hacken – украинцы, которых финансируют американцы. Штаб у них в Таллине, основные сотрудники работают из Лиссабона. В помощь привлекли Anonymous – тех самых, кто в 2022-м объявил России "кибервойну", но ограничился фейковыми взломами.

Как рассказал представитель KillNet Telegram-каналу Mash, использовались DDoS-атаки вкупе с зараженным стиллером, который крадет данные с зараженных устройств. Эти программы заранее раскидали по рунету. Цель – подрыв инфраструктуры, информационный хаос и паника среди граждан.

Российские KillNet и Beregini предупредили французов: готовится ответ по инфраструктуре страны – от транспорта и заводов до Интернета. Применят беспрецедентное сетевое оружие из разряда "ваше устройство больше не включится", пообещали KillNet.