Жена Диброва сделала заявление о скандальной измене с мужем подруги

Полину Диброву поймали на измене. По слухам, 36-летняя жена телеведущего уже полгода тайно встречается с другом семьи, бизнесменом Романом.

Для любовных утех мужчина даже снял дом рядом с особняком Дибровых на Рублевке, по крайней мере так утверждают знакомые Полины. Роман так увлекся подругой жены, что уже подал на развод. Наличие шести детей, мужчину не остановило. Более того, поговаривают, что он будет судиться, чтобы наследники остались с ним, а не с матерью. И это при том, что младшему ребенку всего год.

Бизнесмен, по слухам, еще месяц назад объявил супруге Елене, которая отдыхает в Италии, что подает на развод. Женщина очень тяжело переживает происходящее, но держалась до тех пор, пока не узнала, что ее семью разрушила ее же лучшая подруга. Полина является крестной пятого ребенка Елены.

Дмитрий Дибров чувствует себя не лучше. Для шоумена новости об изменах жены стали шоком, он узнал обо всем последним. Шоумен тоже сейчас не в Москве, он проводит отпуск в Испании. Ни бизнесмен с женой, ни телеведущий скандал не комментируют. Заявление о произошедшем сделала только Полина. Она сообщила, что находится дома с детьми, и пока не готова раскрывать детали случившегося. Но пообещала, что позже все объяснит.

"Дима к другу полетел в Испанию, сейчас он на отдыхе. Я с детьми в Москве. Мы дадим все комментарии по этому поводу после 10 августа", — рассказала Woman.ru Диброва.