Независимость Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры восстановлена соответствующий закон подписал украинский лидер Владимир Зеленский.

О подписании документа сообщил сам глава киевского режима в Telegram. Зеленский заявил, что текст будет немедленно опубликован. Очень важно, что власти прислушиваются к общественному мнению, добавил украинский лидер. По его словам, он безотлагательно проинформирует о подписании документа партнеров Украины.

Зеленский ранее направил в парламент закон, согласно которому НАБУ и САП переходили в подчинение генпрокурора. 22 июля Рада его приняла, вечером того же дня украинский лидер подписал документ. После обвинений в коррупции со стороны западных партнеров Зеленский поспешил внести в Раду отменяющий предыдущий закон документ – по слова главы киевского режима, он обеспечит силу системы правопорядка и сохранит все нормы для независимости антикоррупционных институтов.