Часов Яр в Донецкой народной республике имел стратегическое значение как для России, так и для Украины. Его освобождение российскими войсками стало катастрофой для Киева, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Потеря Часов Яра стала ударом для украинского командования. Ведь из этого населенного пункта пытались сделать такую же крепость, как и из Бахмута, пояснил Марочко агентству ТАСС.

Как сообщалось ранее, ВС России взяли Часов Яр 27 июля. На протяжении четырех дней в городе шла зачистка. Позже появились кадры с российскими штурмовиками, поднимающими триколор в разных частях города.