Гибридная ледовая площадка откроется в "Лужниках" 3 августа

Всесезонная ледовая площадка откроется в воскресенье, 3 августа, в "Лужниках". Об этом в четверг сообщает АГН "Москва" со ссылкой на столичный департамент спорта.

Как отмечается, это одна из ключевых новинок фестиваля "Москва 2030. Спорт. Человек будущего". На гибридной площадке будет возможность сыграть фиджитал-матч, а также покататься на коньках.

"Фестиваль "Москва 2030. Спорт. Человек будущего" на примере уникальной ледовой площадки покажет гостям, что приоритет развития столичного спорта в ближайшей перспективе – это его доступность для каждого москвича в любое время года и в любую погоду. Неважно, профессиональный вы спортсмен или только мечтаете встать на коньки – здесь каждый найдет занятие по душе. Представьте себе пространство мечты размером 34 на 18 м, где реальность переплетается с виртуальным миром. Здесь, на уникальном всесезонном льду с профессиональной разметкой для хоккея три на три, каждый сможет стать частью невероятного спортивного приключения, независимо от погодных условий и времени года", – заявили в пресс-службе.

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