Невеста-внучка раскрыла неожиданные подробности романа с Лепсом: "Смогу нормально жить за его счет"

Григорий Лепс в прошлом году появился на красной дорожке в сопровождении 18-летней красавицы. Певец объявил, что это его невеста, Аврора Киба. Со свадьбой влюбленные не спешат, но что породило множество слухов.

Накануне Аврора появилась на премьере сериала "Три сестры". Студентка не стала бегать от журналистов и ответила на вопросы, большинство из которых касались ее отношений с артистом. Так, девушка опровергла информацию о том, что они с Лепсом тайно поженились.

"Обновлений по статусу пока нет. И это такой маленький, но большой секрет для всех", — заявила Киба.

Высказалась студентка и о сплетнях, в которых осуждалась, что семья Авроры обанкротилась, и Лепс пришел на помощь, оплатив обучение девушки в Англии. По словам Кибы, ее мама гораздо богаче певца, семейный бизнес успешен, никакой нужды выходить замуж ради денег у нее нет и не было. Более того, студентка не принимает от возлюбленного подарки наличными, хотя и не против милых безделушек, вроде эксклюзивной сумочки за 800 тысяч рублей.

"Я не живу за его счет. Он меня балует, да, но у нас раздельный бюджет. Я считаю, что когда будет мой муж, я смогу только нормально жить за его счет", — заявила Аврора в беседе с Woman.ru.