В Кремле не согласились с мнением Трампа об "антиамериканской" БРИКС

В Кремле ответили на угрозы президента США Дональда Трампа в адрес БРИКС. Эта организация не является антиамериканской, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул: БРИКС не направляет свою деятельность против других стран, передает ТАСС. Задачи объединения десяти стран далеки от этого.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ведет переговоры насчет пошлин для стран БРИКС. По его мнению, государства объединения противостоят США. Он считает, что страны БРИКС действуют против американского доллара, чтобы лишить его статуса мировой резервной валюты.