Песков разоблачил ложь о бизнесе США

Процесса возвращения американского бизнеса в Россию не было. Так что и "ставить на паузу" нечего, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал высказывания некоторых аналитиков, которые считают, что процесс возвращения американского бизнеса в Россию "поставлен на паузу". По словам Пескова, сейчас летний период, и многие наблюдатели и аналитики просто не знают, откуда черпать вдохновение, передает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента ответил на угрозы президента США Дональда Трампа в адрес БРИКС. Песков подчеркнул, что эта организация не является антиамериканской, она не направляет свою деятельность против других стран или против американского доллара.