Цискаридзе опубликовал личное фото с Кабаевой: такой Алину еще никто не видел

Николай Цискаридзе оказался среди гостей на праздновании 77-летия Ирины Винер. Артист поделился фотографиями с торжества, на которых он запечатлен за праздничным столом в компании легендарного тренера и Алины Кабаевой.

Поклонники Николая заметили, что на снимке олимпийская чемпионка выглядит очень расслаблено — в таком состоянии ее редко можно заметить. Обычно на фотографиях, которые появляются в Сети, Кабаева предстает собранной и сконцентрированной. Видно, что на празднике Винер атмосфера была теплой и дружеской. Николай аккуратно приобнимал обеих женщин.



Народ пришел в восторг от кадра. Под постом Цискаридзе люди оставляют комментарии, отмечая красоту Алины. Хоть Николай и не планировал привлечь внимание к гимнастке, но именно она вызвала интерес пользователей Сети.



Отметим, что Кабаева не ведет соцсети и крайне редко выходит в свет. После завершения спортивной карьеры Алина открыла свою академию художественной гимнастики "Небесная грация".