Трамп потребовал от Москвы и Киева заключить мирный договор к 8 августа

Россия и Украина должны достигнуть соглашения о мирном урегулировании к 8 августа. Мнение президента США озвучил на заседании Совета Безопасности ООН заместитель временного поверенного в делах США при международной организации Джон Келли.

По его словам, настала пора заключить сделку, Россия и Украина должны договориться о прекращении огня и долгосрочном мире. Президент Трамп ясно дал понять, что это должно быть сделано к 8 августа. США готовы применить дополнительные меры для обеспечения мира, заключил Келли.

Американский президент ранее отвел 50-дневный срок на заключение мирного соглашения между Россией и Украиной, пригрозив 100-процентными торговыми пошлинами в случае невыполнения требований. Позже Трамп решил, что достаточно и 10-12 дней. В Кремле ознакомились с заявлением президента США и приняли его к сведению, передает ТАСС.