Обманутая жена раскрыла, как Диброва увела миллиардера из семьи: появилась в доме после трагедии с дочерью

В семье телеведущего Дмитрия Диброва назрел скандал. Его молодая жена закрутила роман на стороне. Любовником Полины стал женатый 50-летний бизнесмен, отец шестерых детей, его зовут Роман.

Накануне предприниматель публично сообщил о разводе, подтвердив тем самым слухи. "К сожалению, 19 лет нашего брака с Еленой пришли к концу. Сколько бы ни было вложено стараний сохранить брак – это стало невозможным. Видимо, всему приходит свое время и оно зачастую становится началом нового витка для всех участников событий", — написал Роман на своей странице в соцсети.

После того, как мужчина сделал шокирующее объявление, его жене Елене стало плохо. Близкие пары сообщили, что женщина в тяжелом состоянии, она буквально сходит с ума. Больше всего обманутую супругу задело то, что ее брак разрушила подруга, ведь с Полиной Дибровой они были очень близки.

Придя в себя спустя сутки, Елена рассказала, как Диброва разрушила ее семью. Оказывается, Полина годами втиралась в доверие, проводя немало времени в доме бизнесмена. "Это слишком жестоко", — призналась обманутая женщина.

Жена Диброва сделала заявление о скандальной измене с мужем подруги -->

По словам супруги Романа, девять лет назад, когда она была беременная дочерью Алисой, случилось страшное. Отец Елены умер от рака. Женщина до последнего была с папой, он скончался у нее на глазах, и это сильно сказалось на состоянии будущей мамы.

Когда у Елены начались роды, Роман был на корпоративе. Он праздновал день рождения своей компании, и якобы из-за того, что весь коллектив ждал от бизнесмена важную речь, мужчина не мог все бросить и поехать к любимой. В итоге во время родов случилась трагедия: врачи объявили Елене, что ее девочка родилась мертвой. Алиса не дышала целых 8 минут, но каким-то чудом врачам удалось вернуть ее к жизни. Младенца помести в реанимацию, а Елена сообщила мужу, что с дочкой все в порядке, так как не хотела его расстраивать.

Когда же Роман после праздника добрался до роддома, он был шокирован тем, как выглядит его дочь — девочка из-за нехватки кислорода посинела. Мужчина заявил пережившей невероятный стресс жене, что не приблизится к ребенку, пока "она не будет есть молоко сама".

"Я умирала вместе с ней, когда все его поздравляли. Ни разу к ней не пришел, а мне приходилось находиться с ней две недели, как с папой тоже…" — поделилась Елена.

Единственным человеком, поддержавшим ее после тяжелых родов, стала жена Дмитрия Диброва. Полина пришла в реанимацию вместе с врачом. Теперь Елена недоумевает: как самая близкая подруга могла ее так жестоко предать?

"Видя все, что происходит в нашей семье, как мы страдали, переживали… Поддерживала нас как подруга и крестная мама, была вхожа в нашу семью… Видя всю эту боль... У нас шесть крестных мам, но активнее всего была она... Она была моей подругой и поддержкой в тяжелые времена!" — негодует жена бизнесмена на своей странице в соцсети.