Число погибших при пожаре в Балашихе возросло до двух

Два человека погибли при пожаре в подмосковной Балашихе. Спасатели эвакуировали около 90 человек, в том числе десять детей, сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным главы городского округа Сергея Юрова, загорелось многоквартирное здание на улице Флерова. Один из жильцов и сотрудник "Мособлпожспаса" погибли. Специалисты МЧС занимаются ликвидацией пожара. Дом отключен от всех коммуникаций, жильцы эвакуированы

Пожарные спасли двух человек. Для жильцов дома на базе школы развернут пункт временного размещения, передает РИА Новости. С огнем борются 90 человек, привлечено 28 единиц техники.