Запуск пилотируемого корабля Crew Dragon отложили из-за непогоды

Старт корабля Crew Dragon отложен до 1 августа из-за непогоды. На мысе Канаверал сильная облачность. В составе экипажа наш космонавт Олег Платонов. Для него, а также для командира - американки Зены Кардман - это первая командировка на МКС. Проводить экипаж приехал Дмитрий Баканов - глава Роскосмоса сейчас с рабочим визитом в NASA.

Все системы подготовлены. Экипаж находится внутри и ждёт сигнала от Земли. И вот всего за минуту до старта приходит команда "отмена". В НАСА сомневались до последнего, но всё же решили не рисковать. Низкая облачность в космонавтике считается плохими погодными условиями.

В составе экипажа - два американца и японец, и наш соотечественник Олег Платонов. Для него это первая подобная командировка. У командира миссии Зены Кардман тоже космический дебют. 37-летняя геобиолог ещё и самый молодой член экипажа. Подготовка к полёту проходила в уникальной атмосфере взаимопонимания. Ещё один участник - американский астронавт Майкл Финк - учился в Московском авиационном университете. Неплохо владеет русским языком. Легенду мировой космонавтики Сергея Крикалёва понимает без переводчика.

Майкл Финк ещё и самый опытный член миссии. За плечами полковника ВВС три полёта: один на шаттле и два на российском "Союзе", и 9 выходов в открытый космос. В Хьюстон в составе делегации Роскосмоса прибыл и её глава Дмитрий Баканов. Главная цель командировки в США - первая за восемь лет очная встреча с руководством НАСА. Обсудить действительно есть что.

"Несмотря на все санкционные истории, у нас ряд программ космических выведен из-под рестрикций, включая пилотируемую космонавтику. У нас совместная эксплуатация Международной космической станции, у нас перекрёстные полёты и есть план по развитию взаимодействия дальше и относительно российской орбитальной станции, и миссий дальнего космоса", - рассказал Дмитрий Баканов.

Включая даже экспедиции к Марсу и на Луну. Россия и США будут сотрудничать по программе Международной космической станции как минимум до 2028 года. Олег Платонов - уже пятый россиянин из тех, кто летал в космос вместе со Space X. И подобные перекрёстные практики планируют продолжать и дальше. Отложенный запуск корабля Crew Dragon пока запланирован на 1 августа.