Долги по бюджетным кредитам спишут для восьми российских регионов

Для восьми российских регионов будут списаны задолженности по бюджетным кредитам. На эти цели выделят более 47 миллиардов рублей. Об этом сегодня на заседании правительства рассказал глава кабмина Михаил Мишустин.

Это позволит снизит финансовую нагрузку на регионы, которые привлекают инвестиции в свои субъекты и строят инфраструктуру. Речь идёт о республиках Калмыкия и Карелия, а также Воронежской, Кировской, Кемеровской, Московской, Смоленской и Тверской областях.

В феврале по поручению президента были приняты правила о списании двух третей задолженности по таким займам. Также на заседании премьер подвёл итоги своего турне по Дальнему Востоку и Сибири и дал ряд поручений. Ещё один приоритетный вопрос - помощь семьям с детьми. Для них вводится новая мера поддержки.