Петербург накрыл мощный ливень c градом

Кадры из Петербурга. Город на Неве днем накрыл мощный ливень c градом. За считаные минуты Дворцовую набережную затопило. Движение транспорта затруднено - в воде оказался тоннель под Литейным мостом.

Ветер такой силы, что у Петропавловской крепости согнуло светофор, а одну из легковушек унесло с парковочного места. Сразу несколько зданий лишились крыши, ураганом валило деревья.

Предварительно, никто не пострадал. Гроза обрушилась на Петербург после затяжной жары. Накануне воздух прогрелся почти до 32 градусов, не дотянув до рекорда лишь двух десятых. В ближайшие дни, обещают метеорологи, дожди в городе продолжатся.