Минобороны представило новых героев СВО и рассказало об их подвигах

Представлены новые герои спецоперации.

Гвардии ефрейтор Николай Евтеев, отражая наступление превосходящих сил противника, лично уничтожил несколько боевиков и, несмотря на минометные обстрелы, эвакуировал в безопасную зону троих раненых сослуживцев. За проявленный героизм Евтеев представлен к медали "За отвагу".

Гвардии лейтенант Алексей Ефремов с первых дней спецоперации принимал участие в активных боевых действиях, отбивал атаки ВСУ. Алексей также своевременно оказывал медицинскую помощь раненым товарищам, чем спас жизни наших военнослужащих. За доблестное выполнение поставленных задач Ефремов награжден орденом Мужества.