Серию мощных ударов нанесли российские войска по объектам ВПК неонацистов в тыловых районах Украины. Сообщается о взрывах на военном аэродроме в Каневе Черкасской области. Детонации также в Днепропетровской, Николаевской, Харьковской областях.

В зоне СВО подразделения "Южной" группировки уничтожили три вражеские огневые позиции - гаубицы Д-30 и М777, а также самоходную установку. Удары по киевским боевикам нанесла беспилотная авиация и артиллерия. Это позволило нашим штурмовым группам продвинуться вперед.

На южнодонецком направлении бойцы группировки "Восток" уничтожили американскую гаубицу М-198. Сначала буксируемое орудие обнаружил расчет комплекса радиолокационной разведки, затем оператор БПЛА навел на противника барражирующий боеприпас "Ланцет". РЛС "Зоопарк" корректирует огонь нашей артиллерии, отслеживает воздушное пространство и находит огневые позиции противника.

В зоне ответственности группировки "Север" экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 поразил живую силу врага. Неонацисты засели в лесистой местности, но маскировка не помогла. Летчики выпустили ракеты, которые попали точно в цель – личный состав уничтожен, подтвердил авианаводчик. Затем "Аллигатор" выполнил маневр уклонения и вернулся на аэродром вылета.