Киевский режим вновь предпринял серию попыток ударить по российской территории беспилотниками. Об этом в пятницу, 1 августа, рассказали в Министерстве обороны России.

Как уточняет ведомство в своем Telegram-канале, с 23:30 мск 31 июля до 4:10 мск 1 августа дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 60 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

При этом 31 дрон сбили над территорией Белгородской области, 12 – над территорией Ростовской области, пять – над территорией Краснодарского края, четыре – над акваторией Черного моря, три – над территорией Воронежской области, по два – над Липецкой и Тульской областями, один — над Азовским морем.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указывал, что атаки беспилотников демонстрируют важное различие ВС России и украинских националистов: наши бойцы наносят удары только по военным целям, тогда как ВСУ бьют по гражданским объектам и мирному населению.

Между тем глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, нужно выработать более четкий порядок действия для мирного населения при атаках БПЛА — в частности, использовать громкоговорители для информирования населения, особенно при повторных ударах.