Политолог Безпалько: В ситуации с НАБУ и САП Зеленский выигрывает

Можно ли сегодня говорить о падении авторитета Зеленского среди украинских избирателей? Устраивает ли он своих зарубежных спонсоров? И насколько обоснованы слухи о планах Запада по замене главы киевского режима?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил член Совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.

"НАБУ и САП никогда не были антикоррупционными органами. Это были органы внешнего управления. И те, кто принадлежат к этим структурам, утверждают, что даже если Зеленский сейчас решение об упразднении этих структур отменит, их деятельность все равно не сможет быть прежней. Они все равно окажутся ограничены, а их работа - нивелирована. Так что в данной ситуации Зеленский выигрывает", - отметил эксперт.

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