Подтвержденные факты и показания пострадавших о преступлениях ВСУ приходят из освобожденного Часов Яра. Украинские боевики издевались над мирными жителями, заявил посол МИД по особым поручениям Родион Мирошник.

Дипломат назвал Часов Яр точкой напряжения. По словам Мирошника, украинские военнослужащие насильно эвакуировали горожан вглубь страны. Также они проводили зачистку населения перед тем как покинуть населенный пункт.

Российская сторона располагает данными о расстрелах бойцами ВСУ жителей Часова Яра, которые пытались самостоятельно покинуть город. Кроме того, радикалы использовали гражданских в качестве живого щита. Они минировали и поджигали здания, где оставались люди, передают РИА Новости.