Мать шантажирует Александра Ревву: "Пойду на шоу и расскажу, что жена гулящая, а дети не твои"

Александр Ревва не первый год скандалит с мамой. Семейная идиллия разрушилась, когда артист женился. Любовь Рачеева не приняла возлюбленную сына.

"С самого начала она не приняла мою жену и моих детей. Это очень странно, но так бывают. Я думал: „За что это мне? Это ее эгоцентризм, непонятная любовь к себе, ко мне?“ Но я же ничья собственность, я сам себе режиссер", — рассказывал Александр в одном из интервью.

Ревва пытался помочь маме, предлагал ей поработать с психологом. Но женщина не считает, что проблема в ней, а в испортившихся отношениях с сыном винит его жену Анжелику.

Когда три года назад объявился отец Александра и дал интервью, рассказав, что никогда не любил Рачееву, женщина словно вновь пережила его предательство и еще больше ожесточилась по отношению к невестке. Любовь даже несколько раз звонила сыну и пыталась его шантажировать. Она обещает разрушить семью Александра, передает "СтарХит".

"Я пойду на программу и как расскажу, что твоя жена гулящая, а ты мне не помогаешь", — пересказал угрозы матери Ревва.