Путин установил предельный срок выплат пособий раненым на СВО военным

Президент России установил предельный срок выплат единовременных пособий военнослужащим, получившим ранения на специальной военной операции, добровольцам и членам семей погибших бойцов. Согласно подписанному Владимиром Путиным указу, деньги должны поступить в течение 30 дней.

В документе сказано, что выплаты будут направлены в течение 30 дней с момента получения документов, необходимых для принятия решения о начислении выплат. А в случае судебных разбирательств отсчет пойдет с момента получения судебного решения по таким спорам.

Условия распространяются и на страховые выплаты военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, пожарным, таможенникам, сотрудникам ФСИН и Росгвардии, которые были ранены при исполнении служебных обязанностей. Правила действуют и для выплат членам их семей, если застрахованный погиб во время исполнения служебных обязанностей или от ранений и болезней, полученных на службе, передает ТАСС.