В Эльбрусском районе сошел мощный селевой поток

Кадры из Кабардино-Балкарии. После сильнейших ливней, которые шли в горах, в Эльбрусском районе республики сошёл мощный селевой поток. Грязевые бурные реки обрушились с огромной скоростью на город Тырныауз. Местные жители, которые наблюдали за природным явлением, чудом успели отбежать на безопасное место.

Объявлен режим ЧС. Часть жителей города Тырныауза сотрудники МЧС эвакуировали в пункты временного размещения. Его организовали на базе местной школы. В городе в нескольких микрорайонах поврежден водопровод, также есть локальные повреждения газопровода и электросети.

Ход восстановительных работ и подачу коммунальных ресурсов местная прокуратура взяла под личный контроль. Также в целях безопасности в районе "Герхожан" перекрыли автомобильное движение. Передвигаться можно только по объездной дороге.