Новый президент Польши потребовал от Зеленского пересмотреть подход к истории

Владимир Зеленский должен изменить подход к нерешенным вопросам совместной с Польшей истории. С таким требованием обратился к украинскому лидеру в телефонном разговоре избранный президент Польши Кароль Навроцкий.

Содержание разговора передал в социальной сети X будущий пресс-секретарь Навроцкого Рафал Леськевич. Новый польский лидер подчеркнул, что он - голос народа, который требует изменений в подходе Украины к важным и ранее нерешенным историческим вопросам. В то же время, Навроцкий подтвердил готовность продолжать поддержку Украины в конфликте с Россией.

Избранный президент Польши ранее потребовал согласия Киева на эксгумацию жертв Волынской резни. По словам Навроцкого, примирение может быть основано только на правде.