Врач про немощного Киркорова, который не ходит без посторонней помощи: "Организму сложно справляться"

Филипп Киркоров весной серьезно пострадал на концерте в Санкт-Петербурге. С тех пор здоровье артиста заметно ухудшилось. На днях в Сети появилось пугающее видео, на котором поп-король не мог сесть в автомобиль без посторонней помощи.



Исполнитель хита "Единственная" с трудом подошел к машине, а затем ассистенты помогли ему сесть в салон. Певец выглядел сильно похудевшим и изможденным. Пользователи Сети в комментариях под видео отметают, что еще никогда Киркоров не был таким истощенным.

Врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал, почему 58-летний бывший муж Аллы Пугачевой может испытывать трудности с ходьбой. "У Филиппа Киркорова могли начаться изменения мышечного аппарата – это связано обычно с возрастом или болезнью", — сообщил специалист.

Медик напомнил, что у артиста сахарный диабет, а что заболевание приводит к нарушению кровообращения в мышцах. "У страдающих диабетом людей очень болят ноги. Им тяжело стоять и ходить. Тем более он всю жизнь на сцене. Здесь еще может быть варикоз нижних конечностей. Организму сложно справляться с нагрузкой", — отметил Кондрахин в беседе с "Абзацем".

Напомним, в мае у Филиппа Киркорова диагностировали ожог второй степени, бурсит (воспаление слизистой сумки), частичный некроз кожи и лимфаденопатию (увеличение лимфатических узлов). Артист пострадал на концерте, но долго не обращался за медицинской помощью, усугубив тем самым ситуацию.