Путин дал ряд важных поручений

Владимир Путин дал ряд поручений по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам, а также совещания с правительством. Документы опубликованы на сайте Кремля.

Одно из распоряжений касается развития сети высокоскоростных ж/д магистралей в России - до 31 марта 2026 года необходимо сформировать модель с конкретными сроками и параметрами реализации. Кабмин и РЖД должны также до 15 сентября принять решения для завершения проектирования всех этапов работ первой ВСМ Москва - Петербург.

Президент также поручил проработать вопрос первоочередного использования на строительство 300 млрд рублей, выделенных на проект из Фонда национального благосостояния.

Также в перечне поставленных президентом задач - доработать национальные проекты по обеспечению технологического лидерства России, провести анализ эффективности региональных мер повышения рождаемости, обеспечить в федеральном бюджете не менее 5% расходов на развитие Арктики и районов Дальнего Востока.