Победа за победой: мировые политики раскусили, как вести себя с Трампом

Чем всегда была сильна Америка? В трудную годину, когда сгущаются тучи над страной, обязательно появится герой, который крепким словом и бойким делом наведет порядок, приструнит разнуздавшихся и снова сделает Америку великой. Просто, доходчиво - так, чтобы даже круглый дурак понял. Это стиль Трампа. За что его и любит пресса и часть американского народа.

Есть Америка, а все остальные - дармоеды, которых нужно дисциплинировать и заставить платить Соединенным Штатам. Что и случилось в конце июля в ходе встречи Дональда Трампа и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Стабильность теперь выглядит так: европейские товары на входе в США будут облагаться пошлинами 15 процентов, а американская продукция будет свободно поступать на европейский рынок. И еще Европа, как заявил Трамп, за три года потратит 750 миллиардов долларов на покупку сжиженного газа и иных энергоносителей у Америки.

Сейчас Евросоюз тратит примерно 70 миллиардов в год на закупку американского СПГ и нефти. Чтобы покупать в три раза больше, европейским друзьям придется отказаться от поставок из Норвегии и других стран, где газ дешевле. И как Урсула заставит частные европейские компании закупать столько американских энергоносителей, чтобы снова сделать Америку великой? Ответ - никак.

Самое смешное, что у США просто нет таких объемов газа, чтобы продать его Европе. Кстати, одним из условий сделки США-ЕС был отказ от российских нефти и газа. Европейцы, которые на каждом углу кричат, что от российских энергоресурсов избавились навсегда, русского газа и не нюхали, ни в одном пакете санкций против нас не запретили себе покупать этот самый недемократичный русский газ.

Очередную победу Трамп одержал в четверг, объявив, что Южная Корея тоже бросится закупать у США энергоносители. Аж на 100 миллиардов за три года. 350 миллиардов инвестирует в американскую экономику. Маленький нюанс. Корея и сейчас закупает сжиженный газ, нефть и уголь у Штатов примерно на эти суммы.

Все поняли, как вести себя с Трампом. Он напоминает дальнего родственника, который всем надоел до слез, но его вынуждены приглашать на семейные праздники. Ему поддакивают и ублажают старика как могут, чтобы не лишил наследства и посуду не побил.

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