Зеленский признал прорыв российских штурмовиков в Красноармейск

Владимир Зеленский признал, что группы российских войск прорываются в Красноармейск в ДНР. Как написал президент Украины в Telegram, в Красноармейск и соседнее Доброполье прорываются малые российские диверсионно-разведывательные группы. Зеленский утверждает, что ВСУ отбивают атаки и удерживают свои позиции.

Украинские источники утверждают, что российские штурмовики прорвались в Покровск (украинское название Красноармейска) 20 июля. Позже в ВСУ заявляли, что так и не смогли выбить ВС России из города и направили туда дополнительные силы.

Сообщения о прорыве российских войск в центр Красноармейска появились 31 июля. По данным российских военкоров, речь идет не о ДРГ, а о боевых подразделениях.