Стало известно, почему иноагент Макаревич унизил 95-летнюю Пахмутову

Лидер группы "Машина времени" публично унизил композитора Александру Пахмутову, раскритиковав ее творчество. Андрей Макаревич* в интервью объявил, что Александра Николаевна далеко не выдающийся музыкант, а последние ее работы и вовсе откровенно плохи.

"Когда она пыталась в поздние годы уже писать что-то такое, как ей казалось, современное для групп — это было ужасно. Было неудобно ей отказывать", — заявил артист-иноагент.

На высказывание Макаревича* тут же ответили. Юрий Антонов заявил, что слова иноагента уже давно никому не интересны. А певец Юлиан уверен, что музыкант-беглец опустился до оскорблений не просто так. По мнению исполнителя хита "Под ноги цветы", лидера "Машины времени" ужасно раздражает все, что связано с Россией.

"Какой-то бред, честно говоря. То, что сейчас происходит с его высказываниями, это все, я думаю, идет от того, что он разорвал связи с Россией. Все, что связано с нашей страной, считаю, что у него вызывает какую-то агрессию, в том числе и Пахмутова", — поделился с "АиФ" Юлиан.

Отметим, что ранее актриса Яна Поплавская призвала не упоминать сбежавших артистов, ведь по ее мнению, самым страшным наказанием для предавших Родину звезд станет забвение.