США введут санкции против России по истечении 10-дневного срока ультиматума, заявил Трамп

США намерены ввести санкции против России по истечении 10-дневного срока ультиматума президента Дональда Трампа. Об этом он сообщил 1 августа.

Президент США Дональд Трамп отметил, что санкции могут не повлиять на ситуацию вокруг Украины.

"Мы введем санкции. Не знаю, беспокоят ли его санкции. Вы знаете, они знают о санкциях. Я лучше всех знаю о санкциях, пошлинах и всем остальном. Не знаю, будет ли это иметь какой-то эффект, но мы это сделаем", — сказал Трамп.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф должен посетить Россию после своего визита в Израиль, добавил Трамп.

14 июля американский лидер заявил, что США готовят против России "очень жесткие пошлины", если в течение 50 дней не получится достичь сделки по Украине. Спустя две недели Трамп сообщил, что намерен сократить срок своего ультиматума до 10-12 дней.