Более 20 медицинских работников будут представлены к наградам на Камчатке

Как минимум 15 врачей и 9 медсестер, которые находились в операционных в момент землетрясения на Камчатке, представят к федеральным наградам. Об этом 1 августа сообщил губернатор края Владимир Солодов.

"Представим к федеральным наградам как минимум 15 врачей и 9 медсестер, находившихся в операционных в момент землетрясения. Дополнительно поощрим специалистов других экстренных служб, которые проявили выдержку и продолжали выполнять свой долг, спасая жизни и обеспечивая безопасность людей", — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Владимир Солодов добавил, что угрозы цунами в краевой столице нет.

30 июля на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. Хирурги-онкологи продолжали операцию во время катаклизма. Министр здравоохранения региона выражал восхищения профессионализму врачей.