Что изменится в жизни россиян с 1 августа

С августа в России вступают в силу несколько важных нововведений.

С этого дня банки будут открывать счета и выдавать карты несовершеннолетним только с согласия родителей или законных представителей. Мера направлена на защиту подростков от мошенников.

Также с 1 августа россияне могут отказаться от массовых рекламных рассылок, которые приходят им в смс-сообщениях. Для этого нужно направить заявку оператору связи.

Кроме того, с этого месяца ужесточается наказание за осквернение воинских захоронений и мемориалов, которые увековечивают память павших за защиту Отечества. За такое преступление теперь грозит лишение свободы до 5 лет или штраф до 5 миллионов рублей. Норма распространяется на памятники, расположенные в России и за рубежом.