ХАМАС готов возобновить переговоры с Израилем, но при одном условии

Палестинское движение ХАМАС готово возобновить переговоры с Израилем при условии серьезного улучшения гуманитарной ситуации в секторе Газа. Об этом заявили в политбюро организации.

Политический диалог сторон при участии международных посредников был прерван 27 июля - в ХАМАС заявили о бессмысленности переговоров в условиях блокады. Тем временем израильская армия продолжает обстрелы анклава. За минувшие сутки более 90 человек погибли возле центров распределения гумпомощи. Ранены свыше 600. Палестинцы обвиняют ЦАХАЛ в том, что военные специально заманивают голодных людей в ловушки, а потом расстреливают их.

Требованиями прекратить войну встретили протестующие в Иерусалиме спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа, который прибыл на встречу с премьером Нетаньяху. Митинги в поддержку голодающих жителей сектора Газа прошли в Париже и Афинах.