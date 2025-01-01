Во Владивостоке стартовали российско-китайские учения "Морское взаимодействие-2025"

У причала главной базы Тихоокеанского флота корабли Китайской народной освободительной армии. Иностранных моряков громким приветствием встречают их же соотечественники. В России многие из них живут уже не первый год и специально приехали посмотреть на свой флот, который даже у себя на родине не удавалось увидеть вживую.

В одном ряду с тихоокеанской флотилией - миноносцы "Шаосин" и "Урумчи" и дизель-электрическая подводная лодка. Прибыли также, но пришвартовались у другого причала судно спасения и корабль комплексного снабжения. Российская сторона встречает гостей доброй традицией - хлебом и солью.

В приветственной церемонии оркестр Тихоокеанского флота исполняет гимны двух государств. А над причалом развиваются флаги России и Китая - как символы совместного сотрудничества.

Корабли армии КНР пробудут во Владивостоке около недели. За это время совместно с отрядом кораблей Тихоокеанского флота военнослужащие двух стран проведут учения "Морское взаимодействие". Основные маневры развернутся в акватории Японского моря.

"Морское взаимодействие" - уже традиционное учение. Проводится с 2012 года. Военные отрабатывают десятки различных сценариев. В этом году флотилии двух стран отработают совместные действия по спасению на море, выполнят задачи по противовоздушной обороне, поиску и ликвидации подлодок условного противника. На одном из морских полигонов Тихоокеанского флота проведут артиллерийские стрельбы.

"Хочу отметить, что данные учения несут оборонительный характер и не направленно против других стран. Эти учения доказывают совместное сотрудничество", - сказал Денис Березовский, вице-адмирал, заместитель командующего Тихоокеанским флотом ВМФ России.

"Китайско-российские учения "Морское взаимодействие" является важной платформой для укрепления отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и взаимодействия между Китаем и Россией в новую эпоху", - добавил Лю Цзычжу, заместитель командующего ВМС НОАК.

В ближайшие дни экипажи надводных и подводных сил, а также морская авиация выйдут в море для отработки поставленных задач. Российский отряд кораблей возглавит большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц", во главе китайского отряда пойдет эсминец "Шаосин".