Гороскоп на сегодня, 4 августа, для всех знаков зодиака

Овны

Ваш дом станет центром событий: кто-то нагрянет в гости или вы сами решите закатить вечеринку. Цветы в вазе, пара свечей - и вот уже атмосфера праздника.

Тельцы

Вам сегодня подмигивают даже светофоры. Все поездки или разговоры, спонтанные встречи, переписки пройдут благополучно и принесут вам пользу.

Близнецы

Этот день сулит прибыль, невзирая на ретро Меркурий. Следите за новостями, предложениями, скидками, бонусными программами – вас ждут сюрпризы.

Раки

Сегодняшнее Солнце работает на ваш имидж и популярность в своем кругу. Легкий апгрейд стиля или новая фотография на аватаре - и мир уже у ваших ног.

Львы

Время побыть наедине с собой - это даст вам больше, чем шумные тусовки и веселые компании. Составьте список целей на осень, помечтайте о будущем.

Девы

Ваши друзья сегодня - источник радости и драйва. Обсудите совместные планы, придумайте вылазку на природу, поездку на дачу или поход на концерт.

Весы

Звезды обещают успех в рабочих делах, если подойти к ним креативно. Не бойтесь показать себя с неожиданной стороны - ваши идеи точно заметят и оценят.

Скорпионы

Учеба, поездки и новые горизонты - вот что сегодня в фокусе. Отличный день, чтобы начать планировать путешествие или попробовать что-то новое.

Стрельцы

Финансовые вопросы лучше решать, опираясь на интуицию. А тем, у кого есть проблемы с любимым человеком, удастся откровенно поговорить и все выяснить.

Козероги

Даже деловые отношения станут сегодня доверительнее. Не забудьте сделать кому-то комплимент, спросить о делах, обменяться поддержкой.

Водолеи

Не пытайтесь объять необъятное. Займитесь тем, что действительно важно, а вечером устройте расслабляющий ритуал или прогулку под звездами.

Рыбы

Ваше настроение - как лавандовое поле, уходящее в закат. Хочется чего-то красивого и романтичного? Отправляйтесь на шопинг или назначайте свидание.