Трамп пожаловался на действия России на Украине

Действия России в рамках ее специальной военной операции на Украине "очень печалят". Такое заявление сделал в четверг, 31 июля, президент США Дональд Трамп.

Американский политик заявил, что считает происходящее между Россией и Украиной отвратительным. При этом Трамп попытался дистанцироваться от этой ситуации, заявив, что "это война Байдена, а не моя".

При этом президент Соединенных Штатов заявил, что собирается ввести санкции против России по истечении срока своего теперь уже 10-дневного ультиматума. Однако Трамп признал, что сомневается в эффективности этих мер, сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель временного поверенного в делах США при международной организации Джон Келли заявил, что Трамп решил заставить Россию и Украину достичь соглашения о мирном урегулировании к 8 августа. 50-дневный срок, фигурировавший в ультиматуме президента США изначально, существенно сокращен.

Однако источники утверждают, что Трамп может предложить России "колоссальные экономические сделки" вместо реализации собственных угроз и ультиматумов, связанных с урегулированием конфликта на Украине. Это крайне пугает Европу.