В армию поставили опасные бронежилеты и заработали 200% прибыли

Раскрыта схема поставки 30 тысяч некачественных бронежилетов в армию.

Как выяснила газета "Коммерсант", в деле замешано ООО "ГК "Пикет", которое ранее обвинили в мошенническом хищении у Минобороны России 2,4 миллиарда рублей и отмывании похищенного.

Следствие установило, что в 2022 году компания получила заказ на 30 тысяч бронежилетов и касок на четыре миллиарда рублей. Однако вместо заявленных изделий были поставлены тканевые чехлы с металлическими пластинами неизвестного происхождения.

"Кевларовые противоосколочные модули в 30 тысячах бронежилетов отсутствовали, превращая их в ненужную обузу для военнослужащих в зоне СВО", - говорится в материалах дела.

Используя дешевые материалы ГК "Пикет" получила не менее 200% прибыли, поставив под угрозу жизнь нескольких тысяч бойцов.

Ранее стало известно, что финансовый директор ГК "Пикет" Виктория Антонова заключила контракт с Минобороны России на службу в зоне специальной военной операции. По делу проходят также гендиректор ГК "Пикет" Андрей Есипов и начальник службы безопасности группы Михаил Кальченко.