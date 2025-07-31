Халк Хоган перед смертью боролся с раком, но умер не от этого

24 июля стало известно о смерти известного рестлера, актера Халка Хогана. Ему был 71 год. Сообщается, что спортсмен скончался в своем доме во Флориде. Сообщалось, что смерть Хогана наступила в результате остановки сердца, однако официально никто эту информацию не подтвердил.

Сейчас же появились данные, что у Халка Хогана был рак. Как передает Page Six, прославленный рестлер боролся с лимфоцитарной лейкемией. Однако в итоге не она стала причиной смерти знаменитого актера.

Легенда профессионального рестлинга умер от острого инфаркта миокарда, при котором внезапно блокируется приток крови к сердечной мышце, что приводит к повреждению тканей, сообщает издание со ссылкой на данные Центра судебно-медицинской экспертизы округа Пинеллас.

Кроме того, у Халка Хогана в анамнезе была фибрилляция предсердий — заболевание сердца, характеризующееся нерегулярным и часто учащенным сердцебиением.

Напомним, Халк Хоган прославился в 80-ых годах в качестве рестлера и актера. Кстати, Халк Хоган это псевдоним. Настоящее имя артиста Терри Джин Боллеа.