Выяснилось, что заставило террористов уйти из "Крокуса": Жертв могло быть намного больше

Предполагаемые исполнители террористического акта в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске покинули место преступления, так как у них заклинило оружие. Об этом говорится в материалах уголовного дела.

Как сообщает ТАСС, цитируя материалы дела, обвиняемые в теракте "скрылись из концертного зала в связи с тем, что испугались того, что оружие заклинило и осталось мало патронов".

По данным следствия, у троих стрелявших были автоматы Калашникова, четвертый преступник нес рюкзак с патронами. Во время атаки на "Крокус" два автомата заклинило — это оружие террористы вместе с рюкзаком выбросили, покидая здание. Третий автомат был выброшен в Брянской области, когда исполнители теракта пытались добраться до границы с Украиной.

Также в материалах дела подчеркивается, что предполагаемые исполнители теракта в "Крокус сити холле" целенаправленно разыскивали прятавшихся от них людей, а найдя — расстреливали их.

РИА Новости сообщает, что следствие выявило роли преступников, которые они распределили заранее — так, одному было предписано следовать за стрелявшим и "добивать ножом раненых посетителей". Также он должен был в случае ранения или гибели стрелка забрать его автомат и продолжить убивать людей. В его же задачи входил поджог "Крокуса".

1 июля Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о теракте в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл". Материалы направлены во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу. Всего лишь обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Жертвами теракта официально значатся 149 человек, свыше 600 человек получили ранения. Пострадавшие при теракте пытаются добиться страховых выплат. Однако представитель страховщика пояснил, что в выплатах отказано из-за отсутствия в договоре страхования ответственности, заключенном владельцами "Крокус сити холла", риска террористического акта.