Россиянам пообещали август без экстремальных температур и осадков

Начало августа подхватит эстафету у жаркого финала июля, но затем температура воздуха будет снижаться. Об этом рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Как уточнил эксперт в интервью радио Sputnik, затем вторая декада последнего летнего месяца "покажет хорошую отрицательную температуру" по сравнению с нормой. Днем ожидается около 20 градусов.

Осадки будут, но без экстремальных ливней — в пределах месячной нормы августа, хотя дожди могут быть и с грозами, предупредил Шувалов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что меньше нормы осадков в августе прогнозируется в Черноземье, Южном федеральном округе и на Северном Кавказе.

Вместе с тем избыток дождей ожидается в Калининградской и Ленинградской областях. На остальной территории России показатель будет близок к норме, цитирует метеоролога РИА Новости.

Метеоролог Михаил Леус отметил в своем Telegram-канале, что 1 августа Москва окажется на пути атмосферного фронта, следующего с запада. Он вызовет в столичном регионе кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Однако пока по-прежнему жарко — около 28-29 градусов.